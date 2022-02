Tuttosport - Milan, +350 milioni: da Maignan e Theo a Tonali e Leao, il loro valore è più che raddoppiato

Dopo anni con parecchie delusioni, il Milan è finalmente tornato competitivo e ora è in piena lotta per lo scudetto. Mattoncino dopo mattoncino, passo dopo passo, il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara hanno costruito una squadra, guidata alla grande da Stefano Pioli, che è finalmente tornata nelle prime posizioni della Serie A ed è tornata a giocare la Champions League.

DA MALDINI IN POI - L'edizione odierna di Tuttosport analizza la rosa rossonera ed in particolare quei nove giocatori arrivati a titolo definitivo e con investimenti di un certo tipo da quando Maldini ha assunto la carica di direttore dell’area tecnica del Milan: si tratta di Maignan, Tomori, Theo, Kalulu, Saelemakers, Bennacer, Tonali, Leao e Rebic. A bilancio, questi calciatori sono costati circa 145 milioni di euro al club di via Aldo Rossi, ma da quando sono a Milanello il loro valore è aumentato notevolmente, fino ad arrivare a 350 milioni, ovvero più del doppio (il calcolo si basa sulle varie valutazioni che vengono date sui siti specializzati come Transfermarkt e Cies-Football Observatory).

AUMENTO DI VALORE - Il portiere francese, per esempio, è arrivato la scorsa estate per 14,4 milioni dal Lille e ora ne vale almeno 40, Theo Hernandez è passato da 21,6 a 60 milioni, Tomori da 28,8 a 45, Kalulu da 1,2 a 15, Bennacer da 17,2 a 30, Tonali da 20 a 50, Saelemaekers da 5,3 a 20, Leao da 29,5 a 70 e infine Rebic da 6,7 a 20. Oltre ai risultati, in questi ultimi due anni, il Milan ha anche praticamente più che raddoppiato il valore dei nuovi giocatori messi a disposizione di Pioli.