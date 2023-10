Tuttosport - Milan, a Genoa con almeno tre novità di formazione: tornano Adli e Florenzi, chance per Okafor. E anche Chukwueze scalpita...

vedi letture

Nemmeno il tempo di rientrare a Milano dalla trasferta di Champions League a Dortmund che per il Milan è tempo di tornare in campo: domani sera i rossoneri saranno impegnati sull'insidioso campo del Genoa e visto che saranno passato nemmeno 72 ore dalla sfida contro il Borussia, è inevitabile un po' di turnover per Stefano Pioli, il quale non stravolgerà comunque la sua squadra.

CAMBIO IN DIFESA - Come riporta Tuttosport, ci saranno almeno tre novità rispetto a mercoledì: la prima è in difesa dove a destra ci sarà Alessandro Florenzi e non Davide Calabria, sceso in campo non al meglio a Dortmund. Accanto all'ex Roma, confermatissimi Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Quest'ultimo è diffidato e con un ulteriore cartellino giallo sarebbe costretto a saltare poi il successivo match di campionato contro la Juventus. Nonostante ciò, il francese sarà regolarmente al suo posto sulla fascia sinistra.

TORNA ADLI - In mezzo al campo, ci sarà poi il ritorno dal primo minuto di Yacine Adli, entrato bene in campo nella ripresa anche a Dortmund. A fargli posto sarà Pobega. A completare il reparto ci saranno Reijnders nel ruolo di mezzala sinistra e Musah come mezzala destra. In avanti, infine, l'unico sicuro di una maglia da titolare è Rafael Leao. Okafor si candida per un posto dal primo minuto come prime punta al posto di Giroud, mentre a destra è caldo il ballottaggio tra Pulisic e Chukwueze, con il nigeriano che scalpita e ha grande voglia di riscatto dopo gli errori sotto porta a Dortmund.