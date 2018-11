Tuttosport - Milan, aggancio al quarto posto... ma che fatica: paura e vertigini, è un problema di testa

L’obiettivo era battere il Genoa per approdare finalmente in zona Champions. I rossoneri ce l’hanno fatta, ma che fatica superare i rossoblù a San Siro, malgrado un avvio di partita che migliore non poteva essere. La realtà - osserva stamane il quotidiano Tuttosport - è che il Milan non è ancora squadra in senso pieno: vive di troppi fantasmi, di troppe paure.

VERTIGINI - In fondo, lo ha sottolineato più volte anche Gattuso. Ieri, dopo il gol di Suso - che al quarto minuto aveva già portato avanti i suoi, consentendo virtualmente di agguantare la Lazio al quarto posto in classifica - la squadra ha cominciato a soffrire di vertigini. Tipico malessere - osserva Tuttosport - di chi non crede di meritarsi quel ruolo, pur essendoci arrivato. Per avere la meglio sul Grifone, che aveva acciuffato il pari su autogol e sfiorato il clamoroso vantaggio con Lazovic, i rossoneri hanno dovuto sudare più del previsto, fino al 91esimo.

MENTALITA’ - Il cambio di modulo, con ogni probabilità, ha inciso, ma sul tipo di partita che il Milan ha poi giocato sembrano pesare più il carattere e la testa, che non la tecnica o le gambe. Questione di mentalità vincente, insomma, quella che i ragazzi di Rino Gattuso continuano a inseguire ormai da tempo. Ora i rossoneri sono al quarto posto e l’asticella si sposta: l’obiettivo, adesso, è non scendere più dal treno Champions.