Tuttosport - Milan, altalena punte: il tempo passa e Colombo sale, Ekitike scende

Sono giorni di riflessione tra Casa Milan e Milanello per quanto riguarda il capitolo attaccante. Prima la fiducia a Giroud, sempre titolare in questo Milan, poi Okafor per far rifiatare il francese e infine Colombo, che ha potuto mostrarsi nelle amichevoli estive. E ora si cerca qualche occasione sul mercato. La decisione su chi sarà il vice Giroud non è ancora arrivata, ma a breve si scoprirà quali saranno i piani dei rossoneri.

Futuro Colombo

Il futuro dell'attaccante italiano classe 2002 è ancora incerto: sarà permanenza o prestito al Monza che spinge per acquistarlo? Galliani, in una intervista a Monza News, è stato chiaro: "Il nostro obiettivo principale per l’attacco resta Colombo del Milan, siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi".

Il mercato

Il Milan, però, ha valutato diversi nomi sul mercato, tra cui Hugo Ekitike, anche lui classe 2002 del PSG. Il francesino è l'attaccante che piace più di tutti, ma, come riportato Tuttosport, il PSG non accetta proposte che non siano a titolo definitivo o prestiti con obbligo. I francesi vogliono avere la certezze di rientrare nella spesa fatta. Ora è lotta contro il tempo per i rossoneri.