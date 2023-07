Tuttosport - Milan, avanti tutta per Musah: possibile accelerazione la prossima settimana

vedi letture

Per rinforzare ancora di più il centrocampo di Stefano Pioli, dove in questa campagna acquisti estiva sono già arrivati prima Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e poi Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar, il Milan ha un obiettivo ben preciso in testa da qualche settimana, vale a dire Yunus Musah del Valencia.

IL VALENCIA FA MURO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il club spagnolo continua a fare muro e non sembra intenzionato ad accettare l'offerta del Milan da 20 milioni di euro complessivi, chiedendone almeno 25. Il Valencia spera sempre che possa arrivare qualche altro club sul centrocampista americano, ma per ora non si sta scatenando quell’asta che il patron degli spagnoli Peter Lim avrebbe voluto. E così il Diavolo resta in attesa, forte anche dell'accordo già trovato da tempo con il giocatore, il quale sta spingendo per trasferirsi al Milan.

MUSAH AFFASCINATO - Musah è affascinato dalla possibilità di vestire la maglia rossonera e attende sviluppi dalla trattativa tra i due club. La sua volontà è chiara, così come quella del Diavolo che è convinto che alla fine il Valencia cederà e darà il suo via libera alla chiusura dell'affare. I contatti tra le parti sono continui e chissà che non possa subire un'accelerazione nel corso della prossima settimana quando l'ad Giorgio Furlani sarà di nuovo a Milano dopo essere rientrato dagli Stati Uniti (è al fianco della formazione rossonera durante la tournée americana).