Tuttosport - Milan, Benatia pista sempre più calda: il difensore è scontento alla Juve, costa 20 milioni

Fair Play o no, il Milan, a gennaio, dovrà intervenire sul mercato. In attesa di conoscere la sentenza della UEFA, i rossoneri studiano le possibili soluzioni in vista di una sessione, quella invernale, fondamentale per rinforzare una squadra falcidiata dagli infortuni. Ibra a parte, Leonardo e Maldini sono a caccia di un difensore e di un centrocampista.

IN POLE - Per la difesa, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, stanno salendo le quotazioni di Benatia. Sul taccuino di Leonardo è sempre presente il nome di Rodrigo Caio (che potrebbe arrivare anche in prestito), ma i vertici di via Aldo Rossi potrebbero tornare a bussare alla porta della Juventus. L’ex Bayern piace e - a differenza del brasiliano del San Paolo - conosce alla perfezione il nostro calcio. Il Milan, dunque, si ritroverebbe in rosa un difensore di grande esperienza pronto a dare subito il suo contributo.

VALUTAZIONE - I rapporti tra Milan e Juve, rinsaldati dalla maxi-operazione estiva, sono ottimi. Dal canto suo, Benatia è scontento a Torino e sarebbe ben felice di cambiare squadra. Qualora i bianconeri, alla riapertura del mercato, dovessero puntare su un nuovo centrale, allora il marocchino potrebbe davvero partire. I rossoneri potrebbero proporre un prestito oneroso da di 2-3 milioni con diritto di riscatto: a quel punto la palla passerebbe alla Juventus, che valuta Benatia circa 20 milioni.