Tuttosport - Milan, Cutrone per invertire la rotta: gol e non solo, Patrick in campo anche per aiutare Higuain

Il tempo sta per scadere, la svolta deve arrivare subito. Non si tratta di un ultimatum, ma di una normale quanto legittima presa di posizione da parte del club. Gattuso lo sa bene: il suo futuro in rossonero è legato ai risultati. La Samp oggi e il Genoa mercoledì: Rino e il Milan non possono permettersi di sbagliare ancora. Per evitare di scivolare nuovamente bisogna cambiare qualcosa. O quantomeno provare a farlo.

ATTEGGIAMENTO - Ecco perché Gattuso, come riporta il quotidiano Tuttosport, sta pensando di modificare (senza stravolgerlo) l’assetto tattico dei suoi. La prima mossa - inevitabile alla luce dei gol e dell’incidenza che ha avuto in questi primi mesi di stagione - è la promozione a titolare di Cutrone. Salvo imprevisti dell’ultima ora, dunque, il giovane attaccante partirà dal primo minuto al fianco di Higuain. Non è solo una questione di gol (tanti), ma anche di atteggiamento. Perché Patrick vale anche per come entra in campo, per come si batte, per come si spreme e sacrifica per la squadra.

HIGUAIN - Insomma, Gattuso cerca la svolta e spera che la carica di Cutrone possa essere d’esempio per l’intero gruppo. Lo stesso Higuain non potrà che trarre benefici dalla presenza del giovane collega: prima di tutto non dovrà più sostenere da solo il peso dell’attacco rossonero, inoltre avrà anche uno stimolo in più, quello di non farsi sorpassare dal ragazzino che cresce a vista d’occhio. Il Pipita resta il leader di questo Milan, ma non sempre è riuscito a trascinare i suoi. Il nervosismo ha spesso preso il sopravvento. Chissà che Cutrone non possa aiutarlo a sentirsi un po’ meno solo.