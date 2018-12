Tuttosport - Milan, Cutrone tra i grandi bomber rossoneri: 25 gol in 63 gare e una media impressionante

L’assenza di Higuain ha pesato, ma non così tanto. La ragione è semplice: Gattuso ha potuto comunque fare affidamento su un bomber come Cutrone, battagliero all’Olimpico contro la Lazio e decisivo - in termini di gol e non solo - con il Parma. Patrick, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, si sta ritagliando il suo spazio nella classifica cannonieri all-time del Milan.

MOSTRI SACRI - Con la rete messa segno contro il Parma nell’ultimo match di campionato, l’ex Primavera è salito a quota 25 reti in 63 gare ufficiali. Non male per un ragazzo di appena 20 anni che lo scorso anno doveva fare la terza punta dietro ai costosi Kalinic e André Silva. La media di Patrick è impressionante: 0.4 gol a partita. Cutrone ha già messo nel mirino Rijkaard e Ronaldinho (fermi a 26 marcature), mentre si intravedono le targhe di mostri sacri come Boban (30 reti in rossonero), Leonardo (30) e Papin (31, proprio come Bonaventura).

HIGUAIN - Nelle ultime due gare di campionato, il giovane bomber milanista si è messo la squadra sulle spalle. Contro il Torino, invece, tornerà a dividere l’area con Higuain, a meno che Gattuso non decida di confermare una sola punta là davanti. Vedremo... Quel che è certo, è che Patrick e il Pipita hanno sempre fatto bene insieme scambiandosi assist vincenti e giocate in sincronia.