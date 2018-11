Tuttosport - Milan, Gattuso ringhia a difesa del suo lavoro: la crescita di Rino passa anche dalle polemiche

In campo, o meglio, in panchina ma non solo: come evidenzia l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la crescita di Gattuso è evidente anche dal punto di vista della convinzione. La risposta data a Salvini nel dopo-partita dell’Olimpico è un esempio che mostra alla perfezione la metamorfosi del Rino allenatore: il tecnico rossonero sa di aver svolto un grande lavoro in questo suo primo anno al Milan e non permetterà a nessuno di metterlo in dubbio.

SOLO TEORIE - Convinzione, dicevamo: Gattuso ora è un mister più maturo e sicuro dei propri mezzi. La replica a Salvini - osserva Tuttosport - rappresenta un altro passo verso la consacrazione. Avere dubbi sulla scelta di Rino di non effettuare sostituzioni è lecita, ma anche la teoria opposta è valida. Perché un giocatore potrebbe avere dei problemi ad adattarsi al ritmo del match entrando nei minuti finali, soprattutto quando gli avversari stanno premendo sull’acceleratore. È anche vero, però, che interrompere il forcing della Lazio, magari con l’inserimento di un calciatore veloce come Castillejo al posto di un Calhanoglu in riserva, avrebbe potuto dare una mano alla squadra. Punti di vista, nient’altro.

ZONA CHAMPIONS - Meglio dare uno sguardo alla classifica, analizzando con lucidità la stagione dei rossoneri. Il Milan, con un organico incompleto e per di più dimezzato dagli infortuni, è in piena corsa Champions. E domenica ha messo paura alla Lazio, in casa sua. E allora non resta che applaudire il lavoro svolto da Gattuso, nella speranza che a gennaio - UEFA permettendo - possano arrivare i giusti rinforzi.