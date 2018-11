Tuttosport - Milan, Gattuso si inchina alla Juve: "E' la più forte". Ma Rino ha un piccolo rammarico...

Per uscire da San Siro con qualche punto in tasca serviva una vera e propria impresa, ma purtroppo alla fine a vincere è stata la Juventus e così il Milan interrompe la sua striscia di tre vittorie di fila in campionato. I bianconeri hanno comunque portato a casa il successo con merito, dimostrando ancora una volta che in Italia è davvero inarrivabile per il momento.

LA PIU' FORTE - Come riporta Tuttosport questa mattina, nel post-partita Rino Gattuso ha analizzato la sconfitta e ha detto chiaramente che la Juventus è la squadra più forte: "Non ci attacchiamo agli alibi, abbiamo fatto quello che dovevamo. C'è stata una squadra nettamente più forte di noi, nessun alibi. Abbiamo giocato con una squadra che è costruita per vincere, è la più forte d'Italia e la più attrezzata in Europa con City e Barcellona. Non è un caso che vinca da sette anni".

RAMMARICO - Il tecnico milanista ha quindi ammesso con la sua consuetà onestà la superiorià della Juventus, ma allo stesso tempo un po' di rammarico c'è: se Higuain non avesse infatti sbagliato a fine primo tempo il rigore concesso da Mazzoleni, magari sarebbe iniziata una partita diversa. Ovviamente per vincere sarebbe servita comunque un'impresa, ma chiudere la prima frazione di gioco sull'1-1 avrebbe permesso ai rossoneri di giocare la ripresa con uno spirito diverso. Purtroppo però così non è stato, il Milan ha perso e, in attesa dello scontro diretto contro la Lazio tra due settimane, è scivolato fuori dalla zona Champions.