Tuttosport - Milan, Gazidis e la politica degli under 30: Denis Suarez rientra nei parametri, Fabregas no

Ibrahimovic ma non solo: il mercato di gennaio del Milan passa anche dall’acquisto di un centrocampista. In cima alla lista di Leonardo c’è lo spagnolo Cesc Fabregas, in scadenza di contratto con il Chelsea. I rossoneri, però, stanno riscontrando non poche difficoltà nella trattativa con i Blues, intenzionati a monetizzare il più possibile dall’eventuale partenza del giocatore ex Arsenal.

NO DI GAZIDIS? - Ma c’è dell’altro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, Fabregas potrebbe non rientrare nella politica che vuole adottare il nuovo amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis. Il manager sudafricano è sì favorevole agli investimenti sul calciomercato, ma solo per calciatori under 30 (lo spagnolo, lo ricordiamo, è un classe ’87). Insomma, siamo in una fase di stallo, con le parti fermi sulle rispettive posizioni.

DENIS SUAREZ - Ma Fabregas non è l’unico centrocampista nel mirino di Leonardo e Maldini. Sul taccuino rossonero c’è anche Denis Suarez, il quale ha già esternato la sua intenzione di lasciare il Barcellona. Con i suoi 24 anni (25 a gennaio) l’ex Villarreal rientra nei parametri indicati da Gazidis. La qualità di certo non gli manca, avrebbe solo bisogno di fiducia e spazio.