Tuttosport - Milan, Higuain out per precauzione: il Pipita vuole esserci a tutti i costi contro la Juventus

Il Milan è tornato da Udine con i tre punti in tasca e il morale molto alto, ma con un nuovo infortunato: Gonzalo Higuain, uomo-sombolo del Diavolo, è stato infatti costretto ad abbandonare il campo dal 35' del primo tempo a causa di un problema alla schiena. L'argentino va quindi ad aggiungersi alla lunga lista degli infortunati rossoneri, anche se la speranza in casa milanista è che si tratti, come sembra, solo di una contusione e quindi che riesca a riassorbirla in pochi giorni.

PRECAUZIONE - Come spiega questa mattina Tuttosport, il Pipita ha lasciato il terreno di gioco della Dacia Arena più che altro per precauzione: in questa settimana, il Milan è infatti atteso da due impegni molto importanti contro Betis Siviglia in Europa League e soprattutto Juventus in campionato. In particolare, Higuain vuole esserci a tutti i costi contro la sua ex squadra e per questo farà di tutto per recuperare almeno per quel match.

NON SOLO HIGUAIN - A Milanello, la speranza è di recuperare per i prossimi due impegni non solo Higuain, ma anche qualche altro infortunato, come per esempio Calhanoglu, Calabria e Bonaventura, vale a dire altri tre titolari fondamentali per il Milan di Rino Gattuso. Nessuno di loro sembra avere problemi fisici gravi e per questo il tecnico milanista si augura di recuperare almeno qualcuno di loro.