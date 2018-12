Tuttosport - Milan, Ibra e Fabregas per la Champions: a gennaio solo giocatori esperti e vincenti

Il Milan ha un chiodo fisso. Che poi è una sorta di necessità, visto il momento storico del club. Bisogna centrare l’obiettivo Champions League, costi quel che costi. Per farlo la squadra dovrà rimanere negli specchietti della Lazio (o provare a superarla) nonostante l’emergenza, poi ci penserà Leonardo, a gennaio, a rinforzare i vari reparti.

FABREGAS - Il Milan, dunque, si gioca tantissimo. Ecco perché - come riporta il quotidiano Tuttosport - il mercato sarà indirizzato su giocatori esperti e vincenti. Campioni, tanto per intenderci, come Cesc Fabregas, primo nome sul taccuino rossonero alla voce “centrocampisti”. I vertici di via Aldo Rossi hanno già effettuato più di una chiacchierata con i rappresentanti dello spagnolo, che ora dovrà collaborare chiedendo al Chelsea di essere liberato a costo zero con sei medi d’anticipo. Il Milan, infatti, non ha alcuna intenzione di spendere per un calciatore in scadenza di contratto.

OBIETTIVO IBRA - In attacco, il nome caldissimo è quello di Ibrahimovic, grande sogno dei tifosi milanisti. Con lo svedese c’è già un accordo di base per 6 mesi di contratto a 2.8 milioni più una promessa di ridiscutere il prolungamento per un’altra stagione. Un affare che sembra ormai in via di definizione.