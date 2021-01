Tuttosport - Milan, Ibrahimovic ha fame di gol: col Toro per aumentare il minutaggio in vista del Cagliari

Ha fame, Ibrahimovic. La solita, irrefrenabile fame da gol. Lo svedese proverà a banchettare già stasera - dopo il veloce spuntino di sabato - sempre contro il Torino, ma stavolta in Coppa Italia. Come riporta Tuttosport, Zlatan non partirà dall’inizio, ma dovrebbe, anzi... troverà spazio a gara in corsa. Perché lunedì, alla “Sardegna Arena”, ci sarà bisogno di lui.

PROVE GENERALI - La squalifica di Rafael Leao, che salterà la prossima sfida di campionato con il Cagliari, ha facilitato il compito di Pioli: contro il Torino, infatti, sarà ancora il giovane portoghese a guidare l’attacco del Milan, con Ibrahimovic inizialmente in panchina ma pronto a scendere in campo per mettere minuti preziosi nelle gambe in vista del suo rientro da titolare (in Sardegna, appunto). E chissà che non riesca a essere decisivo già stasera. In fondo, in palio c’è il passaggio del turno.

VOGLIA DI GOL - Ibra è a digiuno ormai da troppo tempo (ovviamente non per demeriti suoi) e freme dalla voglia di mettere qualcosa sotto i denti. Il Torino è avvisato, ma anche il Cagliari non potrà dormire sonni tranquilli, anche se manca ancora qualche giorno al match. Zlatan è tornato e vuole riprendersi quello che la sfortuna e gli infortuni gli hanno tolto nell’ultimo mese e mezzo.