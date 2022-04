Tuttosport - Milan-Investcorp, operazione da un miliardo di euro: closing a fine campionato

MilanNews.it

In contemporanea con la lotta scudetto dei rossoneri, il Milan è vicinissimo ad essere ceduto al fondo arabo Investcorp. Il club meneghino vanta un'ottima salute finanziaria, grazie anche all'ottimo lavoro effettuato in questi anni Elliott, tagliando i rossi di bilancio e riportano la squadra competitiva per campionato e in Champions League.

Contatti tra le parti

La società di Via Aldo Rossi ora sta bene economicamente, non ha debiti con terzi ed è tornata appetibile sul mercato, scrive Tuttosport. Un mese fa le parti hanno avviato i contatti, con Investcorp che ha ancora l'esclusiva dell'operazione per altre due settimane: la valutazione che Elliott ha dato al club è di un miliardio di euro e Investcorp ha accettato le condizione del fondo americano. Possibile closing a fine campionato, con occhi anche sulla situazione stadio: non è da escludere che la nuova proprietà possa sgancarsi dall'asse con l'Inter e decida di creare un impianto tutto suo.

Al Ardhi allo scoperto

Attraverso il proprio profilo Twitter, il presidente esecutivo di Investcopr, Mohammed Al Ardhi, ha commentato il successo del Milan sul Genoa, scrivendo: "Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in questa occasione". Un tweet di certo non passato sotto traccia dai tifosi rossoneri, che ora sognano una campagna acquisti importanti per l'estate che verrà.