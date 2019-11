Tuttosport - Milan, Pioli continua il suo lavoro sulla testa dei giocatori: l'obiettivo è creare una mentalità offensiva

Mercoledì sera, in un noto ristorante in centro a Milano, c'è stata una bella cena di squadra, con Stefano Pioli che alla fine ha pagato per tutti: si è trattato di un bel momento tutti insieme, utile per cementare ulteriormente il gruppo. Per uscire dal momento difficile, è fondamentale essere tutti uniti e compatti e dunque non c'è nulla di meglio di una bella cena in compagnia.

LAVORO SULLA TESTA - Come spiega questa mattina Tuttosport, Pioli sa bene che deve lavorare soprattutto sulla testa dei suoi giocatori se vuole risollevare il Milan: il suo arrivo al posto di Giampaolo ha portato sicuramente un'atmosfera più positiva nella formazione milanista, anche se per il momento i risultati non sono ancora arrivati. L'obiettivo del tecnico rossonero è quello di creare una mentalità offensiva nella squadra, che possa portare i giocatori a guardare sempre davanti e meno indietro.

PASSI AVANTI - Rispetto a qualche mese fa, si sono certamente visti dei passi in avanti, soprattutto a livello di atteggiamento: ora la squadra gioca infatti meglio e più libera di testa, tanto da essersela giocata alla pari contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Purtroppo, nelle ultime quattro partite, è arrivato un solo punto e quindi la classifica continua ad essere piuttosto deludente. Ora il calendario che attende il Diavolo è, sulla carta, meno impegnativo e dunque è arrivato il momento di tornare finalmente a vincere.