Tuttosport - Milan, riecco Theo, Pulisic e Chukwueze. E Loftus-Cheek tornerà titolare contro il PSG

Ieri ci sono state tre belle notizie per il Milan e per Stefano Pioli che ritrova due titolarissimi e un'importante alternativa in avanti: Theo Hernandez, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo a Milanello e quindi saranno regolarmente a disposizione per il match di Champions League di domani contro il PSG a San Siro.

TRE RECUPERI - Vista l'importanza della sfida, che è decisiva per le speranze rossonere di qualificarsi agli ottavi, si tratta di tre recuperi fondamentali: Theo ha saltato l'ultima gara contro l'Udinese per una botta alla caviglia che per fortuna ha smaltito in fretta, mentre Pulisic e Chukwueze sono stati out nelle ultime settimane per problemi muscolari. Pioli ritrova così la sua fascia destra d'attacco: domani sera contro il PSG sarà l'americano a partire titolare, ma il recupero del nigeriano permetterà ai rossoneri di avere un'alternativa importante anche in quella zona di campo.

DI NUOVO TITOLARE - Come riferisce stamattina Tuttosport, oggi anche Simon Kjaer dovrebbe tornare a lavorare in gruppo ed essere convocato per il match contro i parigini (partirà dalla panchina). Nessun problema per Rade Krunic che ha smaltito il fastidio muscolare rimediato contro l'Udinese e scenderà quindi in campo dal primo minuto domani sera. Al sua fianco, oltre al solito Reijnders, si rivedrà dall'inizio anche Ruben Loftus-Cheek dopo lo spezzone giocato contro i friulani sabato sera.