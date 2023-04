Tuttosport - Milan-Salerno, andata e ritorno: Adli piace a Sousa, Mazzocchi al Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Autostrada del Sole, conosciuta da tutti come A1, è la via che porta da Milano a Napoli. Nel corso del prossimo calciomercato estivo, il Milan e la Salernitana potrebbero idealmente allungare di qualche chilometro questa strada e farla arrivare proprio a Salerno. Nei giorni scorsi, come ha sottolineato oggi Tuttosport, ci sarebbe stato un incontro tra le due dirigenze e alcuni sarebbero emersi alcuni nomi: Yacine Adli da una parte, Pasquale Mazzocchi dall'altra.

Yacine con Sousa

Il primo nome riportato da Tuttosport riguarda un profilo che sarebbe in uscita per il Milan. Yacine Adli, acquistato dal Bordeaux due stagioni fa ma lasciato un anno in Francia a maturare ulteriormente, non ha vissuto la stagione che si aspettava quest'anno: per lui appena 121 minuti, tutti in campionato e la doppia esclusione dalla lista Champions. Il francese non sembra essersi ambientato ai ritmi del calcio italiano anche se nel gruppo squadra si è inserito molto bene, come dimostrano le molteplici dimostrazioni di affetto per compagni e per il Milan stesso. Evidentemente, però, ad Adli manca ancora qualcosina ed è per questo che la dirigenza rossonera potrebbe mandarlo in prestito a Salerno per un anno. La soluzione granata sarebbe, a oggi, gradita perché sulla panchina c'è Paulo Sousa che, ai tempi, lanciò proprio Adli nel Bordeaux e potrebbe così ridargli quella linfa che gli è mancata quest'anno.

Vice-Theo

Una possibile trattativa con la Salernitana potrebbe facilitare e aprire i discorsi anche per altre operazioni. Il Milan, infatti, sarebbe interessato al profilo di Pasquale Mazzocchi, laterale difensivo che può giocare sia a destra che sinistra classe '95. Nell'ultimo anno e mezzo in Campania, Mazzocchi si è messo in mostra sia per le sue qualità tecniche che per la sua leadership all'interno dello spogliatoio granata. Un profilo come lui potrebbe essere l'ideale per il ruolo di vice-Theo che il Milan cerca di colmare da diverso tempo: Ballo-Tourè non ha ripagato le aspettative e potrebbe salutare la compagnia in estate, specialmente se i rossoneri riusciranno a portare qualcun altro nel suo ruolo a Milanello. Il vantaggio di mettere sotto contratto come Mazzocchi arriverebbe anche in ottica europea: per completare le liste per le competizioni Uefa è necessario avere un buon numero di giocatori italiani, per ridurre anche l'eventualità di escludere qualcuno.