Tuttosport - Milan, senza Pulisic e Chukwueze tocca a Romero: contro l'Udinese prima da titolare in rossonero per Luka

Oltre a Samuel Chukwueze, che non è ancora pronto per tornare a giocare dopo il problema muscolare rimediato in nazionale, sabato sera contro l'Udinese, Stefano Pioli dovrà fare a meno con ogni probabilità anche di Christian Pulisic che è ancora alle prese con la contrattura agli adduttori subita nella sfida contro il Napoli. Al loro posto, contro i friulani, salvo sorprese, dovrebbe quindi toccare a Luka Romero partire dal primo minuto come attaccante esterno di destra.

PRIMA DA TITOLARE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che se questa previsione verrà confermata, per l'argentino si tratterebbe della prima volta da titolare con la maglia del Milan. Arrivato in estate a parametro zero dalla Lazio, Romero è entrato ora nelle rotazioni di Stefano Pioli visti i tanti infortuni che stanno colpendo il Diavolo. Per l'ex Lazio si tratta di una grandissima chance per mettersi finalmente in mostra dopo la deludente prestazione contro il Napoli.

IL TRIDENTE - Insieme a lui, a completare il tridente milanista contro l'Udinese, ci sarà sicuramente Rafael Leao a sinistra, mentre come centravanti c'è un ballottaggio tra Olivier Giroud e Luka Jovic: Pioli sta valutando infatti la possibilità di dare un turno di riposo al francese in vista del match fondamentale di Champions League di martedì contro il PSG e schierare dall'inizio il serbo, con la speranza che possa finalmente mettere in campo una prestazione positiva e magari anche un gol.