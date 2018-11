Tuttosport - Milan, speranza Suso: è l’uomo più in forma. E Cutrone va in panchina per poi spaccare il match

Sarà un Milan incerottato (ma vivo) quello che affronterà la Juventus a San Siro. Strada facendo, la sfortuna ha abbattuto tanti pilastri rossoneri (da Musacchio a Bonaventura e Biglia), ma la baracca è rimasta su. A Gattuso non resta che affidarsi alle solite certezze. Hihuain - manco a dirla - è una di queste, ma non è certo l’unico punto di riferimento della squadra rossonera.

ASSIST MAN - Tra i protagonisti del match ci sarà, senza dubbio, Suso. Lo spagnolo - scrive Tuttosport - è il giocatore più in forma del Milan in questo scorcio di stagione. Non a caso, è il miglior assist-man di tutta la Serie A. L’andaluso, in carriera, non ha mai segnato alla Juventus, ma chi meglio di lui può assecondare la sete di gol di Higuain. I tifosi rossoneri sperano che possa ripetere la grande prestazione che tirò fuori due anni fa a Doha, in Supercoppa Italiana: zero gol ma tante, davvero tante giocate preziose.

JOLLY - Suso giocherà dal primo minuto, mentre Cutrone si accomoderà in panchina. Nessuna bocciatura, ovviamente. La questione è prettamente fisica, ma anche un po’ tattica. Il bomber rossonero è uscito piuttosto malconcio dalla sfida di Siviglia, ma avrebbe comunque stretto i denti se Gattuso gli avesse chiesto di giocare dall’inizio. Rino, però, ha gli uomini contati e vuole avere almeno un’alternativa di livello in attacco. Patrick, tra l’altro, è sempre stato un fattore entrando a gara in corso.