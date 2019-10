Tuttosport - Milan, Suso si gioca il futuro: prova d’appello per lo spagnolo, finito nel mirino dei tifosi

"Quando si colpisce un giocatore, si colpisce me e tutto il Milan". Testo e musica di Andrea Pioli. Perché in una squadra il concetto di singolo non esiste. Nel corso della conferenza stampa di vigilia, il nome di Suso è stato pronunciato più volte dai giornalisti presenti a Milanello. Il tecnico rossonero, però, ha risposto senza esitazione, difendendo lo spagnolo con decisione.

FISAICAMENTE OK - Sostegno a parte, quella dell’Olimpico - osserva Tuttosport - sarà una gara fondamentale per l’esterno milanista, reduce da una settimana difficilissima a livello mediatico, scandita da polemiche e hashtag (#SusoOut su tutti) al veleno. "Suso fisicamente sta bene - ha dichiarato Pioli - e finché mi darà garanzie più di altri giocherà, altrimenti no. Ma è un discorso che vale per tutti".

NUOVO MODULO - La stragrande maggioranza dei tifosi rossoneri chiede la sua esclusione, ma il Pioli-pensiero non fa una piega: se lo spagnolo dimostrerà di poter rialzare la testa, dopo un inizio di stagione deludente, l’allenatore insisterà si di lui. In caso contrario, si valuteranno altre soluzioni. E in quel caso, il Milan potrebbe cambiare pelle e giocare con un modulo diverso.