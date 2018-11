Tuttosport - Scaroni: "Milan-Juve sarà un partitone. La squadra è come Gattuso, darà il massimo"

Milan-Juventus non sarà mai una partita come le altre. Lo sa bene Paolo Scaroni, che domani, per la prima volta, vivrà questo attesissimo big match da presidente del club rossonero. Ospite nella sede di Confindustria Vicenza, il numero uno di via Aldo Rossi ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport.

"Sarà un partitone - ha dichiarato a proposito della sfida tra Milan e Juve - un formidabile match, ma sono convinto anche un super evento sportivo, tra due squadre che hanno scritto e fatto la storia del calcio italiano e mondiale. Prevedo un grande spettacolo in campo, match aperto a tutti i risultati".

Come detto, per Scaroni sarà il primo Milan-Juve da presidente della società milanista: "Lo vivrò con emozione ma anche con un grande peso sullo stomaco. Io dico sempre una cosa: è bello fare il presidente di una squadra di calcio, peccato ci siano le partite. Uno soffre talmente tanto, ed è il mio caso, che praticamente quasi non ci si diverte soprattutto nelle grandi sfide. Se rinviassero Milan-Juventus quasi lo preferirei. Scherzi a parte, contro la Juve sarà una sfida difficile, ma sono convinto che i nostri giocatori, in uno stadio pieno, daranno il massimo e anche di più., come successo nelle ultime partite".

A proposito dei rossoneri, il momento non è certo dei più fortunati: "È un periodo non facile, visto che sono quasi più i giocatori infortunati che quelli disponibili, bisogna stringere i denti. Ma nelle ultime partite i ragazzi hanno dimostrato grande cuore e voglia di vincere, i successi arrivati nel finale confermano che ci credono sempre".

Merito anche di Gennaro Gattuso: "Lo vedo bene. Lui è un uomo tutto Milan, anche in virtù della lunga militanza come giocatore. È un tecnico molto determinato, mi pare che il Milan di oggi abbia preso la sua grinte. Obiettivi? Diciamo che siamo fiduciosi".