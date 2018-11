Un centrocampo da ricostruire, a caccia di occasioni: Fabregas, un contratto in scadenza ed una vecchia storia

I lunghi stop di Biglia e Bonaventura (qualora l'operazione fosse confermata) priveranno il Milan, per almeno quattro mesi, di due/terzi del centrocampo titolare. Rino Gattuso sarò costretto a fare a meno dei giocatori più qualitativi del reparto, un reparto che in estate è stato rinforzato soprattutto fisicamente con Bakayoko, ma che non ha trovato un innesto di tecnica che potesse dare respiro e sostituire i sopracitati. Fatto sta che al momento la situazione è di assoluta emergenza, a fare il pari con quella relativa alla difesa, dove il tecnico calabrese dovrà reggere per un mese e mezzo con due soli centrali più Simic, fin qui mai utilizzato in stagione.

A CACCIA DI OCCASIONI - Impossibile, dunque, non pensare al mercato, dove il Milan dovrà spingersi con decisione, e anche sforzi economici, per ovviare all'ecatombe che sta attraversando la rosa rossonera. Leonardo e Maldini dovranno assicurarsi almeno un difensore (se non due), due centrocampisti ed un centravanti: inevitabile che per portarsi a casa tutti questi rinforzi sia necessario anche sfruttare le occasioni. Un'occasione, tra quelle possibili, porta il nome di Cesc Fabregas, il cui contratto col Chelsea scadrà il prossimo giugno. Il centrocampista spagnolo ha 31 anni e non è più il giocatore scintillante apparso all'Arsenal ormai diverse stagioni fa, ma ha esperienza da vendere e potrebbe essere liberato senza troppi patemi dal club londinese.

UN CESC NEL MOTORE - In questa stagione, tra Community Shield, Coppa Nazionale, Premier League ed Europa League, Fabregas ha giocato soltanto 493 minuti. E' chiaro che Sarri non lo tenga particolarmente in considerazione, tanto da rendere decisamente improbabile un suo rinnovo con i Blues. Il Milan ha già cercato l'ex blaugrana due estati fa, così come in epoca passata, ma l'interessamento non si è mai trasformato in una vera e propria trattativa. Il classe '87, forse per la prima volta in carriera, potrebbe essere liberarsi per una cifra irrisoria e il club rossonero potrebbe farci un pensierino, soprattutto se le richieste di ingaggio non dovessero rivelarsi folli. Non basterebbe ovviamente il solo Cesc, ma abbinato ad un valido regista potrebbe alzare il livello di una mediana fin qui falcidiata dagli infortuni.