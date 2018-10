Un centrocampo del diavolo, rossoneri senza alternative. Bakayoko delude, Biglia e Jack senza ricambi

L'amara notte europea di San Siro non alimenta solo il vento contrario a Gennaro Gattuso, ma apre ed evidenzia anche una falla strutturale chiacchierata fino dalle estive ore di mercato ma mai sottolineata come in questi giorni. Col passare dei mesi di calcio giocato, il tecnico rossonero non ha mai voluto e potuto spezzare il trittico Kessie-Biglia-Bonaventura, anche per evidenti assenze di ricambi. O meglio, le pedine ci sono ma certamente non all'altezza.

Partendo proprio dall'infausto match contro il Betis Siviglia, analizziamo uno degli arrivi più deludenti della sessione di trattative estive. Quel Tiemoue Bakayoko che ha dimostrato di non essere ancora al pari dei titolari di ruolo, imparagonabile praticamente sotto ogni aspetto. Catapultato da Londra a Milano in un mondo completamente diverso, il centrocampista francese non ha mai spezzato il vetro della diffidenza dei tifosi rossoneri, rimanendo praticamente un oggetto misterioso. Non si rivedono quei colpi del centrocampista che aveva incantato con il Monaco, non si scorgono possibilità di poter impensierire il tecnico nella scelta dei titolari. Il passo pare sempre al rilento, sottoritmo rispetto a compagni ed avversari, e la gestione del pallone latita vertiginosamente. Ha fallito più chance, mancando poi quella più grossa proprio ventiquattro ore fa contro gli spagnoli.

Ma il classe '94 non è l'unico cruccio che impensierisce mister Gattuso, il resto delle scelte non brilla per qualità e quantità. Nel ruolo di vice Biglia, il solo José Mauri non dà certezze e la presenza fuori rosa di Riccardo Montolivo apre una voragine alle spalle del volante ex Lazio e Anderlecht. Discorso valido, con tanto di copia e incolla, per la posizione di Giacomo Bonaventura. In quelle giornata nelle quali l'ex Atalanta sembra spento, nessuno in panchina può dargli il cambio lasciando il segno nella gara: Bertolacci non sta raccogliendo grandi consensi, anzi, ed Alen Halilovic non è mai stato preso in considerazione, con tre minuti ufficiali giocati in stagione. Oltre a Kessie, Biglia e Bonaventura si apre una deserto tecnico. Un problema da risolvere, ad ogni costo, nel mercato di gennaio.