Un gol ogni 39 minuti: Cutrone non può più stare in panchina

159 minuti, quattro reti. Una ogni 39 giri di orologio, più di un gol per tempo. Basterebbero questi dati per "promuovere" un giocatore dalla panchina al campo, ma c'è di più. Patrick Cutrone non è solo dotato di un senso del gol innato, è anche uno dei pochi rossoneri capaci a far scattare la carica, forse l'unico, a vent'anni compiuti. Eppure, fin qui, non è mai partito dall'inizio, subentrando esclusivamente a gara iniziata.

CAMBIAMENTO - E' vero che il 4-4-2 può portare a qualche piccolo disequilibrio tattico, è sicuramente ovvio che manchino le alternative ai due centravanti, ma in un momento come questo appare davvero complicato rinunciare a Cutrone. Qualora il Milan disponga dell'undici titolare, con Suso e Calhanoglu in splendida forma, si potrebbe anche lasciare il numero 63 in panchina, ma se questi requisiti non vengono rispettati la situazione cambia completamente. Gonzalo Higuain fatica incredibilmente se non viene assistito in maniera adeguata e, almeno in questa fase della stagione, il solo Suso ha svolto un lavoro valido in termini di assistenza. Contro il Betis la situazione è cambiata con l'ingresso in campo del classe '98, come accaduto con l'Olympiacos e come avrebbe potuto accadere anche nel derby, se il ragazzo fosse stato schierato in una posizione diversa da quella del laterale offensivo.

PANCHINA STRETTA - Con un altro attaccante a disposizione forse Gattuso avrebbe già adottato da tempo il 4-4-2, cautelato da una presenza in panchina da inserire a gara in corso. A questo punto però, in un periodo di assoluta difficoltà per il Milan, lasciare in panchina Cutrone in favore della stabilità tattica e numerica rischia di rivelarsi un grave errore. Un calciatore così prolifico merita di essere in campo dall'inizio, anche se non esisterebbe poi un vero sostituto da utilizzare a gara in corso. E qui salgono i rimpianti per le tante partenze estive, effettuate anche in favore della crescita di Cutrone, ma paradossalmente dall'esito opposto, in quanto stanno fin qui impedendo l'utilizzo combinato di due punte se non in situazioni di svantaggio.