VIDEO MN - L'arrivo di Furlani al pranzo Uefa: "Ibra? È un campione, certo che vorrei lavorare con lui"

L'ad rossonero Giorgio Furlani è arrivato al pranzo Uefa organizzato nel ristorante da Cracco in centro a Milano. Tante le curiosità su Ibra e sul suo rapporto con Gerry Cardinale. Nel video realizzato dagli inviati di MilanNews.it le sue dichiarazioni.

Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al ritorno al Milan. Manca ormai poco per il rientro del campione svedese.

Il tic tac di Ibra significa che sta arrivando?

"Non so cosa voglia dire, sicuramente mi farebbe piacere lavorare con lui. È un grande campione, per forza."

Com'è andato l'incontro con Cardinale?

"Io lo vedo sempre Cardinale, il rapporto è sempre forte. Non avete visto la foto col sorrisone?"