Zangrillo: "Entrata di Maignan assassina". Mike risponde: "Le parole hanno un significato, spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato”

vedi letture

Post partita di Genoa-Milan molto caldo, con il presidente del Grifone Alberto Zangrillo che, tra le altre cose, ha accusato Maignan di aver fatto un'entrata assassina (il portiere rossonero è stato giustamente espulso per grave fallo di gioco): "Stanno rovinando un gioco, l'entrata di Maignan è stata assassina, lo dico da medico".

Non si fa attendere la risposta di Magic Mike, che nelle sue storie Instagram scrive: "Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un “assassinio”. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato”.