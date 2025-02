Abraham elimina la "sua" Roma con una doppietta. Il CorSport in prima pagina: "Diavolo di un ex"

Il Milan batte la Roma 3 a 1 e conquista la semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà una tra Lazio ed Inter. Protagonista indiscusso della serata di San Siro non sono stati né Joao Felix né tanto meno Santiago Gimenez, bensì Tammy Abraham, autore di una doppietta che ha decisamente indirizzato la partita a favore della formazione di Sergio Conceiçao.

Il gol di Dovbyk che ha accorciato le distanze ha per una decina di minuti impaurito il Milan, bravo però nel gestire il vantaggio firmato dall'inglese e dare il colpo di grazia alla Roma al momento giusto. Senza ombra di dubbio, dunque, Abraham lo possiamo nominare uomo partita del quarto di finale di ieri sera, anche perché alcune delle principalli prime pagine dei quotidiani vedono proprio lui protagonista, come ad esempio quella del Corriere dello Sport, che titola: "Diavolo di un ex".