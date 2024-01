Addio alla leggenda Rombo di Tuono. Le prime pagine di oggi dedicate a Gigi Riva

Gigi Riva è morto. Un grande lutto ha colpito il mondo del calcio, dopo aver accusato un malore la sera di domenica ed essere stato ricoverato in ospedale a Cagliari, Gigi Riva non ce l'ha fatta e se ne è andato ieri sera. Una leggenda del calcio italiano e sardo: è il miglior marcatore della Nazionale Italiana e ha dato speranza e gioia al Cagliari e a tutta la Sardegna. Oggi sulle prime pagine dei giornali viene salutato così,

La Gazzetta dello Sport a tutta pagina titola: "Rombo d'Italia". Nel sottotitolo: "La leggenda azzurra tradita dal cuore. L'emozione del paese per il bomber con più gol in Nazionale". Anche Tuttosport gli dedica l'intera prima pagina, scrivendo: "L'angelo azzurro". Il Corriere dello Sport invece lo ricorda così: "Unico". Aggiungendo: "Un campione che viveva di ideali e amava la Sardegna. Lo Scudetto con il Cagliari, il no alla Juve, il record di 35 gol in Nazionale, l'Europe vinto".

Anche i giornali generalisti salutano Gigi Riva. Il Corriere della Sera apre scrivendo: "Addio a Riva, mito eterno del calcio italiano". La Repubblica segue a ruota: "Addio Gigi Riva, rombo di tuono". La Stampa invece scrive: "Un Rombo nel cielo". L'Unione Sarda a tutta pagina scrive semplicemente: "Ciao Gigi".