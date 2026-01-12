Al 90' Nkunku acciuffa Comuzzo. Il CorSport: "La Viola spaventa il Milan"

Ieri al Franchi il Milan se l'è vista davvero brutta. Per l'ottava volta negli ultimi 11 anni la formazione rossonera non è riuscita a portare a casa una vittoria che le avrebbe permesso di andare a dormire a -1 dall'Inter capolista. La trasferta toscana si è confermata essere ancora una volta ostica per il Diavolo, che comunque è riuscito ad evitare il peggio riacciuffando all'ultimo secondo la Fiorentina.

L'uomo che non ti aspetti, Christopher Nkunku, con una grande conclusione ha risposto a Comuzzo, che per buona mezz'ora ha fatto sognare i tifosi della Fiorentina. In merito alla partita del Franchi Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "La Viola spaventa il Milan".