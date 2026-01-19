“Alla Max”. La prima pagina del Corriere dello Sport: “Un finale da Milan: ci pensa Fullkrug”.

di Manuel Del Vecchio

Il Corriere dello Sport dedica la sua apertura odierna a Niclas Fullkrug e al gol che ha regalato al Milan tre punti davvero molto importanti: “Alla Max. Un finale da Milan: ci pensa Fullkrug”. Un colpo di testa decisivo: “Pressa l’Inter, è a -3. Lecce battuto 1-0, il tedesco entra e regala il 20° risultato utile consecutivo”.

Poi un breve racconto della partita: “Muro DiFra, Falcone super. Feste per Niclas, primo gol in rossonero: colpisce al 76’. Allegri risponde a Chivu: +15 punti rispetto al 24/25”.