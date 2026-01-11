Alle 15 Fiorentina-Milan. CorSport: "Allegri cambia: Fullkrug davanti"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Allegri cambia: Fullkrug davanti". Max Allegri sceglie il turnover e oggi alle 15 contro la Fiorentina a riposare saranno anche due titolarissimi come Luka Modric e Rafael Leao. Il croato verrà sostituito da Ardon Jashari, mentre al posto del portoghese ci sarà Niclas Fullkrug, all'esordio da titolare con la maglia del Milan. Il tedesco farà coppia con Christian Pulisic.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: domenica 11 gennaio 2026

Ora: 15.00

Stadio: Artemio Franchi di Firenze

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli-Costanzo

IV Uomo: Rapuano

VAR: Maresca

AVAR: Chiffi