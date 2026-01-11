Alle 15 Fiorentina-Milan. CorSport: "Allegri cambia: Fullkrug davanti"

Alle 15 Fiorentina-Milan. CorSport: "Allegri cambia: Fullkrug davanti"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:36Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Allegri cambia: Fullkrug davanti". Max Allegri sceglie il turnover e oggi alle 15 contro la Fiorentina a riposare saranno anche due titolarissimi come Luka Modric e Rafael Leao. Il croato verrà sostituito da Ardon Jashari, mentre al posto del portoghese ci sarà Niclas Fullkrug, all'esordio da titolare con la maglia del Milan. Il tedesco farà coppia con Christian Pulisic.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN
Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 15.00
Stadio: Artemio Franchi di Firenze
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli-Costanzo
IV Uomo: Rapuano
VAR: Maresca
AVAR: Chiffi