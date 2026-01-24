Allegri contro Gasperini. La Gazzetta: "Ci pensano i maestri"

Allegri contro Gasperini. La Gazzetta: "Ci pensano i maestri"MilanNews.it
Oggi alle 08:12Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Insieme a Juventus-Napoli, Roma-Milan è il big match più atteso di questa 21esima giornata di Serie A. Storia, passione, qualità...nella sfida dell'Olimpico di domani sera ci sono veramente tutti gli ingredienti per la più classica delle grandi partite. Se poi consideriamo chi siede sulle panchine delle due squadre, non ci possiamo non aspettare i fuochi d'artificio. 

In merito a questa sfida nella sfida La Gazzetta dello Sport, parlando di Roma-Milan, ha questa mattina titolato in prima pagina "Ci pensano i mestri", riferendosi ovviamente alle lezioni e le idee di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, due grandi allenatori nati e cresciuti con Giovanni Galeone. 