Allegri mette al centro Leao. Tuttosport: "Ma se stecca, si gioca il Milan"

vedi letture

Sin dal primo giorno di raduno si è capito quanto Max Allegri punti su Rafael Leao. In più momenti nel corso dell'allenamento sul campo esterno di Mianello il tecnico toscano ha dedicato tempo e parole al numero 10 portoghese, che in questa stagione deve fare il definitivo salto di qualità. Bisogna partire però da subito a fare la differenza, non dal prossimo 17 agosto, data della prima partita ufficiale del nuovo Milan.

In questa tournée verranno dunque tirare le prime somme, con Massimiliano Allegri che potrebbe dare ancora del tempo a Rafael Leao. Allo stesso tempo, però, riferendosi ovviamente al portoghese, titola Tuttosport che "Ma se stecca, si gioca il Milan", a conferma del fatto che non si può più aspettare un giocatore che dovrebbe essere nel meglio della sua maturazione.