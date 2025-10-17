Allegri perde per infortunio anche Rabiot. Il CorSport: "Rischio stop di un mese"

Il vento continua a non soffiare a favore del Milan. Dopo gli infortuni di Alexis Saelemaekers, Pervis Estupinan e Christian Pulisic, Massimiliano Allegri perde per infortunio un altro suo titolarissimo e fedelissimo, Adrien Rabiot. Il francese ha riportato una lesione al muscolo soleo, quello che ha costretto Leao a saltare le prime 4 partite di campionato per intenderci.

La situazione non è semplice, ma diventa ancora più grave se si fanno i conti con quelli che potrebbero (e dovrebbero) essere i tempi di recupero del francese. Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Guaio Rabiot, rischio stop di un mese", con l'auspicio che pssa tornare a pieno regime per il derby in programma a novembre contro l'Inter dopo la sosta.