Allegri punta su Rafa. Il QS: "Leao, l'ora della svolta"
di Lorenzo De Angelis

Con Alexis Saelemaekers, Pervis Estupinan, Christian Pulisic ed Adrien Rabiot fuori, Massimiliano Allegri non può fare altro che puntare sul suo numero 10, Rafael Leao. Il portoghese, rientrato in anticipo dalla Nazionale dopo 29' contro l'Irlanda, scalpita e quasi pretende una maglia da titolare contro la Fiorentina, con l'obiettivo di riscattarsi dopo un inizio di stagione complicato a causa dell'infortunio al soleo. 

E senza giocatori di livello come quelli sopra citati, il numero 10 del Milan ha il compito di prendersi sulle spalle squadra e compagni per portarla alla vittoria, per dimostrare di essere davvero imprescindibile. In merito Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato in apertura "Leao, l'ora della svolta". 