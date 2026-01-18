Allegri torna su Como e i commenti. Il CorSport riprende le sue parole: "Non è soltanto fortuna"

Dopo giorni di critiche e commenti sulla "fortuna" che sta assistendo il Milan in questa stagione, Massimiliano Allegri è scoppiato in conferenza stampa chiedendo rispetto al lavoro di staff e squadra. Sicuramente la fortuna è un fattore che può determinare in uno sport come il calcio così come nella vita, ma dopo 20 giornate e 43 punti conquistati non può essere tutto frutto del caso.

Motivo per il quale alla vigilia di Milan-Lecce il tecnico rossonero ha deciso di mettere i puntini sulle "i", venendo ripreso questa mattina da Il Corriere dello Sport che per l'appunto si è rifatto alle sue dichiarazioni in conferenza stampa titolando: "Non è soltato fortuna". Adesso tocca alla squadra, ancora una volta, dimostrarlo in campo.