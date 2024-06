Altro belga in vendita, Tuttosport: "Saelemaekers via per 12-15 milioni"

vedi letture

Nel corso di questa settimana è stato perfezionato il riscatto dell'Atalanta per Charles De Ketelaere: dopo una stagione positiva del belga a Bergamo, la Dea ha pagato 22 milioni più bonus ai rossoneri e vi aggiungerà il 10% della futura rivendita. Diversamente, non è andata così per Alexis Saelemaekers che era stato girato in prestito al Bologna e si è reso protagonista di una grande stagione in rossoblù sotto Thiago Motta: il cambio dell'allenatore, però, ha fatto saltare il riscatto del calciatore che, dunque, tornerà a Milanello.

Il ritorno di Saelemaekers all'ombra della Madonnina, però, sembra essere semplicemente di passaggio. Scrive infatti Tuttosport questa mattina: "Tesoro Saelemaekers, via per 12-15 milioni". Il club rossonero crede di poter arricchire le proprie casse vendendo il belga a una cifra simile a quella pattuita per il riscatto, forse anche un pochino superiore. Il calciatore ha fatto una buona stagione e ha mercato: il Milan ci guadagnerebbe altri soldi da investire che si aggiungerebbero non soltanto a quelli di De Ketelaere ma anche ai 7 milioni totali che arrivano dai riscatti di Messias (Genoa) e Krunic (Fenerbahce).