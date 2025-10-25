Athekame evita il KO. Tuttosport: "Diabolico Gila, delusione Max"

Zachary Athekame avrebbe sicuramente preferito trovare il suo primo gol in un altro tipo di serata, con il Milan vittorioso invece che deluso da un pari contro un Pisa che ha sfruttato a pieno le uniche due occasioni che gli si sono presentate davanti.

Lo svizzero è un po' l'eroe dell'incredibile sera di San Siro, che si sarebbe potuta trasformare in un disastro, anche se la sensazione è che a prescindere lo sia stato. In merito a quanto successo ieri sera nel taglio alto della prima pagina di oggi Tuttosport ha titolato "Diabolico Gila, delusione Max", che già alal vigilia della sfida contro il Pisa aveva messo in allerta i suoi parlando delle possibili insidie di una sfida che alla fine si è rivelata tale.