Attacco Milan, la Gazzetta: "Pulisic-Nkunku, nuova coppia-gol"

Il Milan in questo avvio di stagione, ha cominciato in attacco quasi sempre con il duo americano: lo statunitense Pulisic a supporto del messicano Gimenez. Una decisione obbligata dopo l'infortunio di Rafael Leao e senza alcuna alternativa valida e pronta in panchina. Ora che è arrivato Cristopher Nkunku, però, e che si è messo bene in mostra nello spezzone finale contro il Bologna, le cose potrebbero già cambiare in attesa che torni anche il portoghese a completare il reparto.

Oggi la Gazzetta dello Sport si è concentrata sulle possibilità che ha l'attacco rossonero, mettendo l'accento sui due giocatori che potrebbero partire titolari insieme già sabato sera a Udine. Scrive la rosea: "Pulisic-Nkunku, Allegri può lanciare la nuova coppia-gol. Milan fantasia". Tra occhiello e sottotitolo si legge poi: "Stessa qualità e una carriera simile: a Udine possono partire insieme per il ko di Rafael Leao e la poca incisività di Santiago Gimenez".