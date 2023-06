Berlusconi ancora in ospedale, il Corriere dello Sport: "Accertamenti programmati"

MilanNews.it

La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla notizia del nuovo ricovero di Silvio Berlusconi all'Ospedale San Raffaele. Il Corriere dello Sport questa mattina titola così sulla vicenda: "Berlusconi in ospedale: accertamenti programmati".

L'ex presidente del Milan è stato ricoverato ma questa volta non in terapia intensiva. A sedare i timori per le sue condizioni ci ha pensato il primario Alberto Zangrillo, sottolineando che si trattava di controlli programmati solamente anticipati di qualche giorno: "L'anticipazione dei controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina, e non è correlata ad alcuna criticità né allarme".