Buone notizie in vista della Roma. Il CorSport: "Oggi Estupinan e Jashari in gruppo"
In un periodo dove l'infermeria è super affollata non potevano arrivano notizie migliori per Massimiliano Allegri in vista della delicata ed importante sfida di domenica contro la Roma capolista.
Scrivono infatti questa mattina i colleghi de Il Corriere dello Sport che "Oggi Estupinan e Jashari in gruppo", giocatori che comunque difficilmente vedremo dal primo minuto contro la formazione giallorossa, ma che a partita in corso potrebbero diventare un'arma importante da sfruttare.
