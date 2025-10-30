Buone notizie in vista della Roma. Il CorSport: "Oggi Estupinan e Jashari in gruppo"

Buone notizie in vista della Roma. Il CorSport: "Oggi Estupinan e Jashari in gruppo"
Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

In un periodo dove l'infermeria è super affollata non potevano arrivano notizie migliori per Massimiliano Allegri in vista della delicata ed importante sfida di domenica contro la Roma capolista. 

Scrivono infatti questa mattina i colleghi de Il Corriere dello Sport che "Oggi Estupinan e Jashari in gruppo", giocatori che comunque difficilmente vedremo dal primo minuto contro la formazione giallorossa, ma che a partita in corso potrebbero diventare un'arma importante da sfruttare. 