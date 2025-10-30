Il problema del 9. La Gazzetta: "Gimenez rischia l'addio"

Santiago Gimenez ha un serio problema con il gol. Il Bebote non timbra il cartellino da oltre 600 minuti, tanti, troppi per un giocatore pagato tanto lo scorso gennaio e il cui compito è quello di trascinare la propria squadra, in questo caso il Milan, a suon di gol, cosa che invece in Olanda gli era riuscita al meglio. 

Il messicano non sembrerebbe in grado di uscire da questo vortice negativo che lo attanaglia, ma Massimiliano Allegri non può aspettarlo per sempre. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Gimenez rischia l'addio", aggiungendo che il ragazzo avrà poco più di due mesi a disposizione per tenersi stretto il Milan