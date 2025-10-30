Chi al fianco di Leao contro la Roma? Tuttosport: "Un'altra opzione potrebbe essere l'ultimo dall'inizio di Nkunku"

vedi letture

Archiviata la sfida di Bergamo il Milan ha già cominciato a lavorare e preparare la sfida in programma domenica contro la Roma a San Siro. In queste ultime partite la formazione di Massimiliano Allegri ha mostrato dei limiti soprattutto sul fronte offensivo, con Santiago Gimenez che più di tutti ha riscontrato qualche problema.

A fronte di questo sorge spontaneo cominciare a domandarsi chi affiancherà Rafael Leao nella prossima sfida di campionato, a patto che comunque ci sarà, con Tuttosport che questa mattina ha titolato "Un'altra opzione potrebbe essere l'ultimo dall'inizio di Nkunku", che ha da riscattare una pessima mezz'ora di gioco contro l'Atalanta.