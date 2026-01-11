Verso Fiorentina-Milan: le probabili formazioni delle due squadre

Oggi alle 09:23
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Fiorentina e Milan per la gara di oggi pomeriggio alle 15 al Franchi di Firenze, valida per la 20^ giornata di Serie A:

FIORENTINA: (4-1-4-1) De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean.

MILAN: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashri, Rabiot, Estupinan; Fullkrug, Pulisic.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN
Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 15.00
Stadio: Artemio Franchi di Firenze
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli-Costanzo
IV Uomo: Rapuano
VAR: Maresca
AVAR: Chiffi