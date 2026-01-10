Capello: "Sostenere che Inter e Napoli siano più forti non è di certo una falsità. Allegri lo fa per protezione"

Lunga analisi di Fabio Capello sulla corsa scudetto a tre tra Inter, Milan e Napoli. Queste le sue dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi:

Dopo il pareggio contro il Genoa, Max ha rimarcato come Inter e Napoli siano le favorite per lo scudetto: ha ragione?

“L’ho detto e lo ripeto, l’Inter è la squadra più attrezzate di tutte in Serie A. C’è un dato poi che rende bene l’idea: il numero dei gol segnati. La squadra di Chivu è già a quota 40 in campionato, mentre nessun’altra arriva a 30. La differenza c’è e si vede, perché il tecnico romeno può anche ruotare i suoi uomini senza perdere qualità, mentre i suoi colleghi no. Nemmeno Conte può farlo in toto al Napoli…”.

Ripetere in continuazione che gli altri sono più bravi non può demotivare lo spogliatoio?

“Allegri è troppo esperto e furbo per cadere in una leggerezza del genere. Bisogna sempre distinguere quello che un allenatore dice pubblicamente da quello che poi racconta nello spogliatoio. Io penso che i giocatori del Milan sappiano benissimo il perché Max faccia certe dichiarazioni, probabilmente con lo scopo di alleggerire la pressione mediatica sulla squadra. È una forma di protezione, non certo un’ammissione di inferiorità, anche se poi sostenere che Inter e Napoli siano più forti non è di certo una falsità”.

Intanto, negli scontri diretti Allegri ha battuto entrambi ed è a tre punti da Chivu e davanti a Conte.

“Infatti. Ecco perché alla fine il punto con il Genoa, in una partita che poteva pure perdere con quel fallo ingenuo di Bartesaghi sul rigore poi fallito da Stanciu, è comunque positivo per il Milan. Domani sera ci sarà Inter-Napoli, poi ricomincerà anche la Champions League, che è la competizione in assoluto più importante e dispendiosa. Allegri ha il vantaggio di non giocare le coppe, potrà sfruttare tutta la settimana per preparare i suoi all’unico impegno. Deve semplicemente andare avanti per la sua strada, sperando di essere vicino quando le cose saranno più complicate per le rivali”.