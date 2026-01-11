Verso la Fiorentina, la Gazzetta in apertura: "Nuovo Milan in agguato"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Nuovo Milan in agguato". Oggi alle 15 il Diavolo sarà impegnato in casa della Fiorentina e Max Allegri farà qualche cambio nella formazione titolare rispetto all'ultima partita contro il Genoa. Novità importante in mezzo al campo dove Luka Modric avrà un turno di riposo: al suo posto giocherà Ardon Jashari.
In dubbio anche Adrien Rabiot, le cui condizioni verranno valutate in queste ore. Se non dovesse farcela, spazio dal primo minuto a Samuele Ricci. In attacco, dove Rafael Leao non è al meglio ed è reduce da due partite ravvicinate in pochi giorni, ci sarà l'esordio da titolare nel Milan di Niclas Fullkrug che farà coppia con Christian Pulisic.
