Milan, Modric in panchina a Firenze dopo 18 partite su 18 da titolare

Dopo 18 partite su 18 da titolare, oggi pomeriggio a Firenze in casa della Fiorentina, Luka Modric partirà per la prima dalla panchina in questo campionato. Lo riporta stamattina il Corriere della Sera che spiega che il 40enne campione croato va gestito e, dopo la dispendiosa partita contro il Genoa di tre giorni fa, ha bisogno di recuperare. Al suo posto uno tra Ardon Jashari e Samuele Ricci, con il primo favorito.

Intervenuto ieri in conferenza stampa, Allegri ha dichiarato: "Nkunku è abile e arruolato: ho 4 giocatori davanti, 2 in panchina e 2 giocheranno. Modric difficilmente giocherà, verrà in panchina con noi. Abbiamo recuperato abbastanza bene. Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute. La classifica non rispecchia il valore della squadra. Dopo la vittoria contro la Cremonese e il pari con la Lazio troveremo un ambiente difficile. Sarà importante fare una bella partita sotto l'aspetto tecnico e fisico. Dispiace non aver vinto col Genoa ma sarà un punto importante".