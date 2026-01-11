Milan, dubbio Rabiot per la Fiorentina: la situazione

Rispetto a giovedì contro il Genoa, Max Allegri potrebbe cambiare completamente la mediana rossonera: Luka Modric riposerà sicuramente e al suo posto ci sarà Ardon Jashari, così come Youssouf Fofana verrà sostituito dal primo minuto da Ruben Loftus-Cheek. In dubbio c'è poi anche Adrien Rabiot: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il francese non è al meglio e sarà lui stamattina a dare o meno la sua disponibilità a scendere in campo, gestendo il problema senza doversi fermare. Se non dovesse essere pronto per partire dall'inizio, al suo posto giocherà Samuele Ricci.

L'ex Torino è stato esaltato ieri in conferenza stampa da Allegri: "Ricci e Jashari sono due ottimi giocatori. Ricci ha giocato 1000 minuti, è di grande affidabilità. Sono molto contento. Ora abbiamo 4 partite ravvicinate, magari ci saranno più cambiamenti. Quando giochi una partita a settimana è difficile andare a sostituire dei titolari. Jashari avrà un futuro roseo, Ricci si è reso molto utile. Domani non so chi giocherà dei due o magari giocheranno tutti e due".