Gimenez rischia. La Gazzetta: "Non c'è solamente Dovbyk. In Francia piace Panichelli. Idea Burkardt in Germania"
Santiago Gimenez ha due mesi per tenersi stretto il Milan. Il tempo scorre, e gli oltre 600 minuti senza trovare la via del gol, lui che di mestiere fa questo, cominciano seriamente a pesare, oltre che dubitare su quelle che alla fine sono le reali potenzialità di un giocatore arrivato tra mille aspettative.
Il Bebote ha dunque questo periodo per far cambiare idea a tutti, ma nel frattempo il Milan si starebbe cominciando a guardare intorno in vista del prossimo calciomercato, come riportato questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport che ha fatto il punto sui nomi presenti nel taccuino di Igli Tare e Giorgio Furlani: "Non c'è solamente Dovbyk. In Francia piace Panichelli. Idea Burkardt in Germania".
